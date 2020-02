Festival Terres du Son 2020 : 6 nouveaux noms dévoilés !

Tours, France

On ne va pas faire durer le suspens plus longtemps :

Philippe Katerine, IAM, Teto Preto, Working Men's Club, Juan Wauters et Wild Classical Ensemble seront présents à Terres du Son 2020, les 10, 11 et 12 juillet à Monts

Inutile de présenter Iam... c'est l'un des groupe qui ont fait l'histoire du rap et du Hip/Hop en France.

Vous l'avez peut être vu à l’écran dans la dernière comédie de Dany Boon, Philippe Katerine est aussi un artiste incontournable, dont la renommée a aussi traversé les frontières, notamment chez Jimmy Fallon :)

Teto Preto vient lui du Brésil. Sa musique est résolument electro, hyper dansante... Encore un coup à passer la nuit les oreilles collées au caisson de basses :)

Working Men's Club jeune formation made in Todmorden – petite bourgade du Nord de l'Angleterre, à quelques encablures de Manchester va aussi vous faire remuer... Dans un style rock-electro très frais !

Juan Wauters entre ses influences sud-américaines et son amour pour la pop, Juan Wauters, navigue dans une folk qui franchit à chaque instant la frontière entre le Nord et le Sud des Amériques.

Wild Classical Ensemble arrive tout droit de Belgique, le plat pays que l'on aime tant. Certains diront : "Atypique" et d'autres le rangeront dans la catégorie des groupes "différents", puisque parmi ses membres on trouve un musiciens "aguerri" et 5 handicapés mentaux. Et quel bonheur de voir enfin cet ensemble sur scène ! Quel vent de fraîcheur !