France Bleu Champagne Ardenne vous offre vos places pour Christelle CHOLLET

Tinqueux, France

La nouvelle coqueluche de la scène humoristique parisienne est sans doute Christelle Chollet qui fait l'unanimité auprès de la critique comme du public.

La native de Toulouse (5 décembre 1972), a d'abord suivi des cours au Conservatoire national de la ville rose, avant de faire ses débuts sur les planches, dans des lieux de spectacles divers.

Christelle a tous les talents ; avant d'exploser avec l'Empiafée son premier ONE WOMAN SHOW, Christelle a roulé sa bosse au théâtre et dans des spectacles comme HAIR, la Vie Parisienne ou les années TWIST...

Le 5ème show de la diva de l'humour est rock et féroce.

Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5 l’humoriste sort sa griffe : sketchs, tubes, rythme, impro…

