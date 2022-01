France Bleu Gard Lozère partenaire du festival Flamenco 2022 à Nîmes

France Bleu Gard Lozère partenaire du festival Flamenco à Nîmes vous propose une série de reportages et d'émissions. Faites votre choix et découvrez le programme !

La 32e édition du Festival Flamenco de Nîmes se déroule du 13 au 22 janvier 2022

Nîmes, souvent considérée comme une ville Espagnole, compte deux férias par an et un festival de flamenco qui invite les plus grands noms de la discipline et se tient chaque année en janvier.

Artistes emblématiques et nouveaux projets.

30 ans d’expérience ont fait de Nîmes une véritable vitrine donnant plus de visibilité aux courants les plus audacieux du flamenco. Les grands noms actuels de la scène flamenca sont au rendez-vous en collaboration avec le conseiller flamenco Chema Blanco, Directeur de la Biennale de Flamenco de Séville.

Le flamenco expression artistique populaire

Le langage musical et chorégraphique du flamenco est si beau et si riche qu'il traverse les frontières et aussi les genres, du chant intemporel d’Inès Bacán à la musique électronique.

A voir et à entendre

Entre la danse de María Moreno, la Carte Blanche à Dani de Morón, guitariste talentueux. Yinka Esi Graves, jeune artiste en devenir, sera accueillie en résidence et la danseuse Ana Morales dévoilera une étape de création de son prochain spectacle.

Colita est exposée à Carré d’Art, et le Sémaphore projette le film Nueve Sevillas de Pedro G. Romero et Gonzalo García-Pelayo. José María Velázquez-Gaztelu, ami fidèle du Festival, tout juste nommé membre de l’Académie des Beaux-arts de Cadix, propose des rencontres privilégiées avec les artistes.

Découvrez le programme

Retrouvez la série de reportages “Du côté de chez vous” dans les coulisses du festival qui se prépare.

