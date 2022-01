Les nouvelles expositions des Bassins des Lumières à découvrir en avant-première grâce à France Bleu Gironde

C’est désormais devenu un lieu incontournable pour les amateurs d’art et de sorties culturelles. La Base sous-marine à Bordeaux et les Bassins de Lumières vous présentent une nouvelle façon d’aborder les œuvres des plus grands peintres et artistes internationaux. Après Monet, Chagall et Renoir, place à deux nouvelles expositions : “Venise, la sérénissime” et “Sorolla, promenades en bord de mer”. Officiellement ouvertes au public à partir du vendredi 11 février 2022, France Bleu Gironde vous offre la possibilité de découvrir ces expositions avant tout le monde.

Des œuvres projetées dans l'enceinte de la Base sous marine pour les Bassins de Lumières

Les nouvelles expositions des Bassins de Lumières à découvrir en avant-première grâce à France Bleu Gironde

Pour faire partie des heureux élus qui pourront découvrir les nouvelles expositions des Bassins de Lumières avant tout le monde le vendredi 11 février de 16h à 18h, il vous suffit de tenter votre chance ci-dessous

De nouvelles expositions à partir du 11 février 2022

C’est une nouvelle découverte artistique qui vous attend aux Bassins des Lumières avec “Venise, la Sérénissime”. Au programme de cette immersion à travers la ville de Venise : la découverte des trésors artistiques et architecturaux, une déambulation le long du Grand Canal et des célèbres canaux, l’art byzantin et la somptueuse basilique Saint-Marc… Dépaysement assuré ! Pour le programme court, vous partez avec Joaquin Sorolla, l’un des grands noms de la peinture espagnole du XXème siècle. Découvrez ses “promenades en bord de mer”.

Sorolla s'invite aux Bassins de Lumières à Bordeaux

Informations pratiques

A partir du vendredi 11 février 2022 du dimanche au jeudi de 10h à 18h (jusqu'à 19h en période de vacances scolaires) et le vendredi et samedi de 10h à 20h (jusqu'à 21h en période de vacances scolaires)