France Bleu Isère partenaire du Festival International du Cirque Auvergne Rhône-Alpes Isère à Grenoble

France Bleu Isère est la radio partenaire officielle du 18eme Festival International du Cirque Auvergne-Rhône-Alpes Isère qui se déroulera du 13 au 24 novembre 2019 à Grenoble. Et cela dure depuis plus de 25 ans !

Grenoble, France

Guy Chanal a créé ce Festival en 2001 à Grenoble, avec à ses côtés Jean-Pierre Foucault (Monsieur Loyal ), Gérard Louvin ( Président du Jury ) et Alex Nicolodi (Agent artistique – ancien artiste).

Le jury évolue chaque année autour de pensionnaires attitrés tels Francis Perrin, Laurent Luyat, David Douillet, Bernard Lecoq. On y a vu également Cyril Hanouna, Marie Fugain ou Laurence Boccolini. Chaque année, le Festival attire 18000 spectateurs issus de l' Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Ardèche et le Rhône certains venant de Bretagne, de Paris et de Suisse.

L’objectif pour 2019 est d’atteindre les 22 000 spectateurs avec la création d’un Gala de l’Union des Artistes.

Une émission réalisée par France Bleu Isère sera diffusée ce samedi 16 novembre 2019 de 12h05 à 13h00 en simultané sur France Bleu Pays de Savoie, France Bleu Drôme Ardèche, France Bleu Saint-Etienne Loire, France Bleu Bourgogne et France Bleu Isère.

