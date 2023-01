France Bleu Limousin partenaire de l'Auditorium Sophie Dessus à Uzerche

De la papeterie à la culture

Au début des années 2000, Sophie Dessus , alors maire de la commune d'Uzerche, amorce le projet de transformer le site de la papeterie en un lieu de spectacles. Cet ancien bâtiment industriel deviendra une magnifique salle de spectacle 13 ans plus tard et portera donc le nom de celle qui en fut l'initiatrice mais qui, malheureusement, ne verra pas son projet abouti. L 'Auditorium sort de terre en 2019. L'inauguration aura lieu en janvier en présence de Jean-Paul Grador, maire d'Uzerche et François Hollande à qui Sophie Dessus a succédé en tant que députée de la Corrèze en 2012.

L'Auditorium Sophie Dessus d'Uzerche a repris les structures de l'ancien site de la papeterie. - Facebook Auditorium

Une ouverture sur une programmation pluridisciplinaire et sur la Vézère !

L 'Auditorium Sophie Dessus , pensé par l’architecte parisien Jean-Michel Wilmotte compte plus de 300 places assises, une acoustique remarquable et une baie vitrée donnant sur la Vézère. Un paysage favorable au dépassement des artistes et au rêve des spectateurs. Dès le départ de la première saison, la programmation mettra en lumière le théâtre, la danse et la musique. Autour de l'auditorium gravitent la création, la diffusion et la médiation.

L'architecture moderne de l'Auditorium et sa grande baie vitrée donnant sur la Vézère - Facebook Auditorium

Un lieu idéal pour les résidences d'artistes ou enregistrement de supports musicaux. France Bleu Limousin a profité de son acoustique pour enregistrer l'émission " Nouvelle Scène" le 6 janvier 2023 en offrant cette grande scène et tout son équipement professionnel à trois artistes de la région et au public venu les écouter.

Enregistrement de l'émission "Nouvelle Scène" de France Bleu Limousin le 6 janvier 2023 à l'Auditorium Sophie Dessus / Emission présentée par Pascal Sammartano

Les établissements scolaires sont également invités à découvrir les spectacles mis en place.

L' Auditorium offre la possibilité de louer de grands espaces pour des séminaires, des réunions, des conférences, des événements d’entreprise, lancement de produits, conférence de presse, tournages de courts et longs métrages, cérémonies de remise de prix ou de décoration…

Auditorium Sophie Dessus,

Allée de la Papeterie, 19140 Uzerche

05 55 73 00 44