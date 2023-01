France Bleu Limousin partenaire de l'Empreinte, Scène Nationale Brive-Tulle

La circulation des œuvres du spectacle vivant

Avoir le label de "Scène Nationale" est, depuis 2018 pour les théâtres et scènes conventionnées de Tulle et de Brive, un gage de qualité quant à la programmation de spectacles vivants. Etre "Scène Nationale" c'est être une référence pour les projets artistiques, c'est mener des actions de sensibilisation à la création contemporaine, et c'est surtout faire vivre tout un territoire, rayonner localement et au delà, au niveau national, voire international.

L'Empreinte, théâtres de Brive et Tulle

L'Empreinte , dans ses nombreux projets et missions, coproduit les artistes en les accueillant en résidence, et en programmant une ou plusieurs représentations. Pour exemple d'actions et de soutien aux artistes et de volonté de "faire découvrir" l'Empreinte offre, tous les ans, des spectacles gratuits dans le espaces publics ! C'est la programmation "Respire" qui ouvre les esprits. A voir sans modération !

Soutenir la création artistique d’aujourd’hui pour constituer le répertoire de demain est une des missions données aux Scènes Nationales. Pour L’Empreinte , cet enjeu se traduit par un soutien aux artistes dont les projets questionnent l’époque et son actualité.

Tout au long de la saison, la Scène Nationale propose des actions de découverte et de sensibilisation artistiques ouvertes à tous et mène aussi des actions en direction des scolaires pour favoriser l’éveil et l’éducation au sensible.

