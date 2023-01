France Bleu Limousin partenaire de La Comédie de Limoges

Réorganisation de La Comédie depuis 2019

La Comédie de Limoges fait peau neuve en 2019 lorsque " La Grosse Compagnie ", une troupe de professionnels qui sillonne la France, reprend le petit théâtre pour y placer une programmation basée sur les comédies et les spectacles pour enfants. Cette association est gérée par Nicolas Gille, comédien qui connait bien les lieux pour y avoir joué à plusieurs reprises.

Lorsque le rideau de La Comédie tombe définitivement en 2014, Nicolas Gille décide de faire revivre cet endroit qui manquait au paysage culturel de la ville de Limoges. Son but : programmer des comédies, bien entendu, mais aussi des spectacles pour les plus petits. Pari gagné ! La Comédie et ses 50 places assises tient ces promesses de rires et de divertissements avec des représentations de qualité et sa fréquentation le confirme.

"Déridez vos Zygomatiques" !

La Comédie de Limoges

1, Rue de la Cité

87000 Limoges