France Bleu Limousin partenaire du Théâtre de l'Union, Centre Dramatique National du Limousin à Limoges

Un lieu incontournable pour la création et l'expression contemporaine

Le Théâtre de l'Union , Centre Dramatique National est dirigé par la metteuse en scène Aurélie Van Den Daele. Son arrivée dans les lieux en Juillet 2021 fut accompagnée par une envie de redynamiser la création, la production et la diffusion d'œuvres contemporaines.

Nouvelle saison 2023/2024

Pour cette nouvelle saison, la directrice du Théâtre de l'Union , Aurélie Van Den Deale, nous promet une programmation qui fera chanter la langue.

"On va nous entendre jusqu’à Mars et Pluton, il va y avoir des cœurs abîmés et réparés, des pigeons-messagers, des invisibles-visibilisés, des destins redorés, des soulèvements dansés, des histoires redimensionnées, et des espaces inédits pour les raconter"

Le programme est toujours aussi riche avec des créations en tous genres : joute verbale, manifeste féminin, performance seul (e) en scène, lectures, comédies décalées...sans oublier les déambulations dans le théâtre et les spectacles hors les murs. Vous trouverez forcément votre moment de bonheur à travers cette programmation !

Foi Amour Espérance

Une fabrique de Théâtre

Le Théâtre de l’Union , maison d’artistes, a la chance d’être équipé de plusieurs salles de travail, répondant aux besoins des artistes aux différents stades du processus de création.

La salle de dramaturgie accueille les artistes au tout début de la création, la salle de lecture qui permet les premiers essais au plateau et la salle de répétitions, dernière étape avant le plateau. Pour être complet et offrir un vrai service ouvert à la création, le Théâtre est doté de deux ateliers : un consacré aux décors et un autre aux costumes.

