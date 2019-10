Freddy Staath et l'appel à projet Langues en Scène

Alsace, France

Dates limites de dépôt : 15 novembre 2019

Trois lauréats seront retenus, pour un travail d’écriture entre mi-novembre 2019 et fin-mars 2020, fait en parallèle du travail avec les collégiens/lycéens ou autres.

Voici ce que vous pouvez obtenir si vous êtes sélectionnés par la Région :

1. Résidence d’écriture de théâtre en langues régionales (4000€ par auteur, 2000€ par lieu)

2. Aide à la création (Enveloppe globale de 24.000€, à répartir entre les 3 lauréats, selon les projets)

3. Festival Langues en Scène

Le présent appel à projets vise à sélectionner des projets d’écriture de pièces de théâtre en langues régionales, grands publics et/ou familiales, qui seront finalisées par une compagnie professionnelle.

Par « langues régionales », on entend la langue allemande dans ses formes dialectales (dialectes alémaniques et franciques parlés en Alsace et en Moselle) et dans sa forme standard, ainsi que les parlers ardennais, champenois, lorrain, vosgien, wallon, welche ou yiddish.

L’appel à projets vise l’écriture de textes inédits ou la traduction en langue régionale de textes contemporains. Des pièces de répertoire ne pourront être proposées qu’au titre d’une réécriture dans un langage contemporain et d’une adaptation donnant de l’actualité au texte.

Toutes les infos sur le site de la région.

Région Grand EstFreddy Staath

Tél : 03 88 15 69 43

E-mail : freddy.staath@grandest.fr