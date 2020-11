Friends, à l'origine de la série culte

On célèbre les 25 ans de la série culte Friends en compagnie d'Alain Carrazé qui en dévoile des secrets de tournage.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec accueille le journaliste Alain Carrazé pour célébrer les vingt-cinq ans de la série télé Friends.

Six amis, deux auteurs et un café

"Six losers attachants qui deviennent des gagnants à la fin en s'appuyant les uns sur les autres", c'est ainsi qu'Alain Carrazé résume la série Friends en empruntant les mots du comédien Matthew Perry. La vie quotidienne de trois garçons et trois filles dans le New York de la fin du XXème siècle, c'est ce que raconte la série.

On les retrouve dans leurs appartements respectifs mais aussi dans un café devenu culte : le Central Perk.

À l'époque, le diffuseur de la série voulait copier le succès de Seinfeld, une série dans laquelle les personnages se retrouvaient dans un dinner, un restaurant typique américain. Les créateurs de Friends ont dû imposer leur choix de situer l'action dans un café et non pas dans un restau.

Le temps leur a donné raison !

Friends, c'est du théâtre

Comme c'est le cas pour de nombreuses sitcoms, les fameuses "comédies de situations", les épisodes de Friends sont accompagnés de rires d'un éventuel public.

Friends est évidemment une série tournée en studio mais elle a la particularité d'être enregistrée en public. Les spectateurs sont conviés à 17h et s'installent pour assister à l'enregistrement. En face d'eux, non pas une scène mais le décor de la série. Les acteurs interprètent leur rôle devant leurs premiers fans.

Ce sont les rires spontanés du public que l'on entend dans la série et non pas des "rires en boîte" comme on en trouve trop souvent à la télévision. L'enregistrement se poursuit parfois jusque tard dans la nuit si on doit refaire des prises mais à la fin de la soirée, les prises de vue qui serviront à produire l'épisode ont bien été réalisées en public.

C'est aussi cette méthode d'enregistrement live qui donne cette ambiance particulière à Friends.