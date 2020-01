Gagnez sur France Bleu Périgord votre pack VIP pour le festival MondoClowns à Marmande !

Jouez sur France Bleu Périgord au jeu du Dordogne Poursuite pour gagner votre séjour dans un festival plein de spectacles, d'humour et de poésie !

Marmande, France

Le festival MONDOCLOWNS à Marmande s'apprête à fêter sa 5ème édition avec une programmation anthologique. Les meilleurs clowns du monde (Leonid Beljakov, Gabor Vosteen, Hugo Miro...) sont réunis pour une série de spectacles du 7 au 9 février 2020, au théâtre Comoedia de Marmande. Avec plus de 3 200 spectateurs en 2019, le festival continue chaque année de grandir et d'attirer un public plus large.

En jouant au Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord cette semaine, vous gagnez votre pack V.I.P. comprenant :

- Vos 2 invitations à la Première du Festival le vendredi 7 Février 2020 à 20h30

- Vos 2 entrées à la réception privée, suite au spectacle, avec cocktail dinatoire, en présence des artistes en tenue de scène

- Votre nuit pour deux personnes dans un hôtel de Marmande (nuit de vendredi 7 à samedi 8 février 2020) avec votre petit déjeuner compris

- Votre invitation à suivre la Parade MondoClowns dans les rues de Marmande samedi 8 Février à 10h30

- Votre déjeuner dans un restaurant de la ville

- Vos entrées à l’escape game Le Musée des Mystères à Marmande

Pour gagner ce pack, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020, tous les jours entre 11h et midi !