Gagnez vos places afin d'assister à Pour aller où ?, étonnant spectacle muet

Cirque, théâtre et musique sont au service d'une historie modern dans laquelle est évoquée le temps qui fuit. Ce spectacle muet fait la part belle au jeu, au regard et langage des corps.

Arthur et Rosie, étrangers l'un à l'autre. Dans une gare hors du temps, ils patientent en jonglant -pour lui) et en jouant du piano (pour elle), tandis que des trains passent sans s'arrêter...

Grâce au brio de la compagnie K-Bestan , notre rapport au temps est questionné.

Le spectacle sera joué vendredi 10 février à partir de 19 heures au Carré Blanc à Tinqueux .

France Bleu Champagne-Ardenne, partenaire du Carré Blanc à Tinqueux, vous offre vos places au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local), donc n'attendez plus et contactez-nous si vous voulez découvrir ce spectacle "très mobile" et atypique.