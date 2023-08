Gagnez vos places de concert avec France Bleu Besançon et Le Bruit Qui Pense !

La programmation de l'automne 2023, en partenariat avec France Bleu Besançon

Pour bien démarrer la rentrée, on commence avec Ibrahim Maalouf qui se produira au théâtre Ledoux de Besançon le 7 septembre 2023. Il sort son quinzième album en 2022 intitulé "Capacity to Love", avec une belle liste de duo.

Capacity to Love

Le 14 octobre 2023, France Bleu Besançon vous donne rendez-vous à la Mals de Sochaux pour le concert d'Asaf Avidan. Cinq ans après sa dernière prestation en solo, Asaf Avidan remonte sur scène, seul, pour sa nouvelle tournée "Ichnology Solo Tour", en automne et hiver 2023.

Asaf Avidan revient avec sa tournée "Ichnology Solo Tour" © Getty - Lionel Flusin

C'est l'anglais Charlie Winston qui ouvre le mois de novembre avec un concert à la Mals de Sochaux le 3 novembre 2023. Il nous présente son cinquième album "AS I AM", sorti en août 2022, avec sa tournée franco-européenne "AS I AM TOUR".

Charlie Winston - Exile

Le 10 novembre 2023 ça danse encore à Lons-le-Saunier au Bœuf sur le toit ! L'artiste Kaddour Hadadi alias HK accompagné du groupe Les Saltimbanks vous embarquent avec leur tournée "Danser encore".

HK - la tournée Danser encore, en concert bientôt dans votre ville !

On continue avec Faada Freddy qui sera présent à La Rodia de Besançon le 17 novembre 2023. Il revient sur scène après une longue absence pour son EP "Tables Will Turn" où il réaffirme son attachement au gospel.

Le chanteur de gospel Faada Freddy revient pour la sortie de son EP Tables Will Turn © Getty - Toni Anne Barson

C'est Albin de la Simone qui clôt le mois de novembre avec son concert au théâtre Ledoux de Besançon le 24 novembre 2023. Son septième album "Les cents prochaines années" nous prouve qu'il n'est pas prêt de s'arrêter, 20 ans après la sortie de son premier album.

Albin de la Simone : Les cent prochaines années (clip officiel)

Le Bruit Qui Pense, une agence à taille humaine

" Le Bruit Qui Pense " est une société de production de spectacles et d’événements, établie dans le Grand-Est et la Bourgogne - Franche-Comté depuis 2014. De la production de spectacles aux prestations évènementielles en passant par l’accompagnement d’artistes, "Le Bruit Qui Pense" a diversifié ses services tout en combinant passion, expérience et savoir-faire dans une aventure humaine.

Comment gagnez vos places ?

C'est tout simple ! Ecoutez France Bleu Besançon tout au long de la saison et gagnez vos places à tout moment.

Plus d'informations et la billetterie sur les spectacles en Franche-Comté sur le site " le bruit qui pense ".