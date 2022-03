Gagnez vos places et venez rencontrer vos héros préférés de la Pat'Patrouille à la Reims Arena !

La Pat'Patrouille arrive à Reims ! Si vous avez des enfants, vous connaissez sans doute ces héros télévisuels que sont Ryder, Chase, Ruben ou encore Stella ! Le succès est total et un spectacle vivant a vu le jour : il passera à la Reims Arena, ce samedi 2 avril et on vous offre vos places !