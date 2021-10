Gagnez vos places pour assister à Je vais t'aimer, comédie musicale reprenant les tubes de Michel Sardou !

Succès musical en approche !

Forte des tubes de Michel Sardou, la comédie musicale Je vais t'aimer s'annonce déjà comme le spectacle-évènement de cette fin d'année !

Autour des tubes de Michel Sardou va se tisser une histoire originale et émouvante qui se déroule des années 60 aux années 2000, sur les destins croisés de jeunes Français, du port du Havre à New York à bord du mythique paquebot France, mais également à Paris.

Michel Sardou, l'homme aux tubes

Michel Sardou figure parmi les chanteurs les plus connus et les plus prolifiques en France. Il a vu nombre de ses chansons rapidement devenir des succès, tant auprès du public que du côté des critiques.

Il était donc logique qu'un chanteur de sa stature soit repris dans une comédie musicale : un fort bel hommage pour ce chanteur qui a traversé les décennies.

Parmi les tubes repris à l'occasion de cette comédie musicale, citons Je viens du sud, le France ou encore Une fille aux yeux clairs.

Des places à gagner

Je vais t'aimer, spectacle intemporel et puissant tiré de la chanson éponyme, sera donc à découvrir début novembre au Millesium d'Épernay.

Vos places sont à gagner cette semaine sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne.

Intéressés ? Tentez votre chance et contactez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur vous y invite !