Gagnez vos places pour assister au spectacle de Cécile Giroud et Yann Stotz au Royal Comedy Club

Il est metteur en scène, comédien, chroniqueur et humoriste. Elle est comédienne et humoriste. Yann Stotz et Cécile Giroud, deux artistes qui font leur petit bonhomme de chemin, au fil des années. En 2010, ils ont décidé d'allier leur talent et leurs forces pour créer un spectacle entraînant, surprenant, rythmé et drôle.

Un peu à la façon d'un duo façon Laurel et Hardy ou Brett Sinclair et Danny Wilde, ces deux-là sont bien décidés à offrir à leur public un spectacle aussi réjouissant que drôle.

Le titre de leur tournée, Classe, évoque leur accointance naturelle pour le chic et l'absence de vulgaire : rares sont les artistes de one-man show aussi bien habillés sur scène...

Le duo se produira le 13 janvier au Royal Comedy Club , en plein cœur de Reims.

