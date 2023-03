Gagnez vos places pour assister au spectacle de Holiday on Ice, au Millesium d'Épernay !

Bien que se déroulant sur la glace, le spectacle de Holiday on Ice réchauffera sans nul doute le public qui viendra y assister, début avril. Après trois ans d'absence liée à la pandémie, le plus grand spectacle sur glace au monde revient enfin en France et sa tournée passe par le Millesium d'Épernay, les 4 et 5 avril.

L'année 2023, placée sous le signe de l'espérance, est également l'occasion pour l'équipe de Holiday on Ice d'accueillir la championne Sarah Abitbol en invitée d'honneur durant la tournée. Le public apprendra alors dans le détail l'histoire complètement folle de cette championne qui a réussi à se relever après diverses grosses difficultés.

Quant au spectacle pur et dur, intitulé Supernova, il célèbre "la beauté unique et mystérieuse de l'Univers".

Holiday on Ice passera au Millesium d'Épernay les 4 et 5 avril - © Atlantis/Holiday on Ice

Un hymne à la vie et au bonheur, chorégraphié par Robin Cousins, quadruple champion de Grande-Bretagne et Champion Olympique.

Supernova regroupe parmi les plus grands patineurs artistiques actuels, de magnifiques costumes conçus par Stefano Canulli et une mise en scène aussi dynamique qu'épique : le feu sera sur la glace, le 4 avril à 20 heures et le 5 avril à 14 heures et à 20 heures, au Millesium d'Épernay !

Gagnez vos places !

Vous avez envie d'assister à ce spectacle ? Sachez que vous pouvez gagner vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne et en composant le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) toute la semaine !