Gagnez vos places pour assister au spectacle Roméo dans la baignoire

Relecture moderne et audacieuse du mythe shakespearien de Roméo et Juliette,, Roméo dans la baignoire est une œuvre originale et déjantée dans laquelle se mêlent habilement rire et tragédie. Pour y assister, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et repartez avec vos places !

Le spectacle Roméo dans la baignoire sera joué au Carré Blanc de Tinqueux, ce 27 janvier - © C'est pas grave Basé sur le livre Roméo et Juliette écrit par William Shakespeare ainsi que sur le film Roméo + Juliette de Baz Luhrmann, Roméo dans la baignoire se veut être une œuvre mordante, irrévérencieuse, moderne mais aussi plus légère que la pièce d'origine. ⓘ Publicité Porté par Aurélie et Pauline de la compagnie C'est pas grave , deux comédiennes rompues aux prestations proches de celle d'un clown, le spectacle est une œuvre originale où se mêlent, 40 minutes durant, rire et tragédie. Toujours touchées et émues par l'œuvre originelle, elles réalisent ici un vibrant hommage au travail de William Shakespeare. Pour assister au spectacle Le spectacle sera joué vendredi 27 janvier, au Carré Blanc de Tinqueux et France Bleu Champagne-Ardenne, partenaire du lieu, vous propose de repartir avec vos places, alors n'attendez plus ! Pour cela, écoutez votre radio locale préférée et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur vous propose vos places ! Rendez-vous au Carré Blanc de Tinqueux, vendredi 27 janvier dès 19 heures, pour découvrir ce théâtre d'un nouveau genre : vous risquez d'être (agréablement) surpris !