Gagnez vos places pour Celtic Spirit of Ireland qui se produira à l'Atmosphère de Rethel le 17 mars

La danse irlandaise sera à l'honneur, vendredi 17 mars, jour de la Saint-Patrick, avec le spectacle Celtic Spirit of Ireland à l'Atmosphère de Rethel .

Œuvre du producteur Michael Carr, Celtic Spirit of Ireland , est un mélange de spectacle et de danse sur une musique celtique, regroupant 14 danseurs et musiciens sur scène. Véritable carte de visite de l'Irlande, le spectacle vaut le coup d'œil ! Costumes colorés, spectacle de lumière extraordinaire permettent de créer une expérience unique capable de ravir petits et grands.

La danse irlandaise mise en valeur lors de ce formidable spectacle est rapide, impressionnante et sexy ! Côté musique, laissez-vous transporter par le son mélancolique des cornemuses, le ton mélodique de la guitare et de l'accordéon ou encore les mélodies sauvages du violon irlandais, sans oublier la douce oscillation du piano : le cœur de l'Irlande bat son plein avec Celtic Spirit of Ireland.

La troupe a beaucoup voyagé à travers le monde et des millions de spectateurs ont, depuis, ainsi été conquis par ce spectacle d'envergure ! Elle passera dans les Ardennes, à l'Atmosphère de Rethel, ce vendredi 17 mars à partir de 20 heures, pile pour la Saint-Patrick : un joli clin d'oeil...

France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de gagner vos places en écoutant nos émissions et en composant le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dès à présent.