Gagnez vos places pour Irish Celtic, le Chemin des Légendes, le 16 février au Cube de Troyes

Irish Celtic, le Chemin des Légendes marque - enfin ! - le grand retour d'une œuvre fantastique ! Dans ce 3è et dernier opus de la saga, on retrouve Paddy et Diarmuid Flynn. Père et fils tiennent toujours le pub familial. Et ça promet !

Spectacle culte et largement reconnu, Irish Celtic revient dans la région, le temps d'une soirée exceptionnelle, au Cube de Troyes, le mercredi 16 février prochain dès 20h.

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places pour ce spectacle enchanteur.

La recette du succès

Irish Celtic est un spectacle qui a connu un fort joli succès, notamment grâce à son authenticité folle et son optimisme naturel. Le talent des comédiens, musiciens et danseurs est également un critère de poids dans la réussite de cette saga !

Dans ce 3è et dernier volet de la trilogie, on retrouve donc le duo Paddy et Diarmuid Flynn. Père et fils tiennent le pub familial où musiques traditionnelles, rires et discussions des clients se succèdent dans la joie et la bonne humeur. Paddy invite son fils Diarmuid à entreprendre un voyage initiatique, une balade sur les traces de ses ancêtres : valeurs, légendes et traditions vont alors redevenir centrales dans la vie des deux Irlandais...

Le Chemin des Légendes est proche de délivrer tous ses secrets !

L'envie de voyager

La pandémie n'ayant pas aidé pour les amateurs de voyages et les touristes de manière générale, beaucoup de gens vont sans doute découvrir (une infime partie de) l'Irlande grâce à Irish Celtic.

Après ce spectacle, vous vous sentirez probablement enclin à visiter l'Irlande et à découvrir tout ce qui fait son charme, du Connemara aux pubs, en passant par Dublin ! Erin Go Bragh !

Bande-annonce

Le spectacle, enivrant et rythmé, saura vous émerveiller, que vous soyez connaisseur ou non de l'esprit des bal(l)ades irlandaises. France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) pour assister au spectacle, le 16 février prochain au Cube de Troyes.