Gagnez vos places pour le spectacle de Celtic Legends à la Reims Arena !

Celtic Legends, show itinérant magistral, souffle sa vingtième bougie et, pour l'occasion, nous gratifier d'un spectacle porté par une toute nouvelle troupe.

Musique et danse celtiques sont au programme de Celtic Legends , imposant spectacle qui vous permettra de danser et de voyager du Nord au Sud de l'Irlande, en passant par Galway ou Cork... Rythmes traditionnels, chorégraphie soignée et instruments typiques vous feront passer un excellent moment.

CELTIC LEGENDS ST GREGOIRE MARCH 2022

Les experts Jacintha Sharpe et Sean McCarthy accompagnent Celtic Legends avec tout le talent qu'on leur connaît.

Celtic Legends se produira donc le mercredi 22 mars, dès 20 heures, à la Reims Arena .

