Gagnez vos places pour le spectacle de l'humoriste Laurent Barat au Royal Comedy Club

S'il y a bien un humoriste qui prend à bras le corps les sujets d'actualité, c'est bien Laurent Barat. Et son nouveau spectacle, Écran total, ne déroge pas à la règle. Nos addictions au téléphone portable mais aussi à des émissions de dating ou encore nos idées sur des thèmes plus délicats : tout cela est passé à la moulinette, avec beaucoup d'humour, par Laurent Barat et ce, pour notre plus grand plaisir !

ⓘ Publicité

Découvert par le grand public dans le Jamel Comedy Club, Laurent Barat a vite été soutenu par l'Inconnu Pascal Légitimus, Gad Elmaleh et Anne Roumanoff. Cette dernière lui a proposé d'être chroniqueur au sein de son émission radio : la carrière de Laurent Barat, ainsi lancée, démarrait alors bien, et c'était le moment, pour l'humoriste, de préparer Écran total, son spectacle.

LAURENT BARAT - OPEN DU RIRE

Laurent Barat sera au Royal Comedy Club vendredi 12 mai à partir de 20 heures. Pour gagner vos invitations, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) sans plus attendre !