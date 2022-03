Gagnez vos places pour le spectacle de la "Pat' Patrouille" le 3 Avril à Amiens

Retrouvez les neufs chiens et Ryder de la célèbre série d’animation "Pat’ Patrouille" sur scène ! Ruben, Marcus, Stella et tous leurs copains seront sur la scène du Zénith d'Amiens ce dimanche 3 Avril à 14h et 17h.

La Pat’ Patrouille, le spectacle pour toute la famille

« À la rescousse ! » met en scène les personnages préférés de vos enfants pour une aventure musicale pleine de gags, de rythme et d’action ! L'intrigue, en quelques mots... Les habitants de La Grande Vallée se retrouvent pour l’incroyable course des Maires qui oppose le maire de La Grande Vallée au maire de la localité voisine FoggyBottom. Mais tout n’est pas si simple, et c’est ce qui va tenir les enfants en haleine pendant le spectacle. En effet, Mme le maire Goodway de la Grande Vallée a disparu… Vous l’avez deviné, c’est grâce à l’intervention de la Pat’ Patrouille que ce mystère va être résolu dans la joie et la bonne humeur.

Un spectacle interactif !

Vos enfants seront ravis de retrouver et d'aider leurs héros favoris sur scène. Chase, Marcus, Stella, Ruben, Rocky, Zuma, Everest et Ryder se succèderont pour leur plus grand plaisir. Ils vont aussi pouvoir se projeter dans les endroits les plus célèbres de la série : la Grande Vallée, l’incontournable Tour de Contrôle, la célèbre l’Île des Phoques et bien sûr la montagne de Jake.

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Picardie !

Vous voulez faire plaisir à vos enfants ? Alors emmenez-les à la rencontre de leurs héros favoris. Ecoutez France Bleu Picardie chaque jour et gagnez vos places pour « À la rescousse ! », le spectacle de la Pat' Patrouille le dimanche 3 Avril à 14h et 17h au Zénith d'Amiens.