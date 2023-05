Gagnez vos places pour le spectacle du Mitch de ce 23 mai au Royal Comedy Club !

Le Mitch est un collectif rémois regroupant des artistes spécialisés dans l'improvisation, le théâtre et la musique. Et il revendique "du théâtre sans décors ni costumes" : simplement le talent de jeu et l'inventivité.

ⓘ Publicité

Un spectacle truculent

Dans le spectacle proposé le mardi 23 mai dans l'écrin intimiste du Royal Comedy Club , le Mitch met à l'honneur, un musicien se transforme en marionnettiste du trio de comédiens.

Le spectacle, totalement interactif, se construit sur l'instant, en symbiose avec le public, dans la joie et la bonne humeur. Chaque représentation est différente et originale.

Amateurs d'humour absurde, de sincérité et d'imagination débordante, ce spectacle est fait pour vous !

Gagnez vos places !

Le Mitch se produira le vendredi 23 mai, dès 20 heures, au Royal Comedy Club. En écoutant France Bleu Champagne-Ardenne, vous pourrez gagner vos places d'un simple appel au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) donc n'attendez plus si vous vous souhaitez assister à un spectacle aussi hilarant que truculent !