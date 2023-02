Gagnez vos places pour le spectacle Mulïes au Carré Blanc de Tinqueux

Spectacle atypique et puissant interprété avec passion par cinq danseuses, le spectacle Mulïer va en surprendre plus d'un ! En effet, les danseuses exercent leur art en se servant d'un élément très original et difficilement manipulable par le commun des mortels : des échasses !

Les danseuses de la compagnie espagnole Maduixa vont virevolter sur scène et repousser les limites physiques entre danse, équilibre et mouvements. Ces virtuoses vont livrer une performance forte, à la narration bien ficelée et à l'émotion palpable.

Mulïer est un spectacle visuel fort qui rend gommage à toutes ces femmes qui, depuis des années, luttent contre les oppressions et se revendiquent libres de danser, de bouger et, finalement, simplement de vivre.

Un spectacle fort qui fera vibrer la corde sensible du public du Carré Blanc de Tinqueux , vendredi 3 mars dès 20h30. Serez-vous de ceux-là ?

Vous voulez repartir avec vos places ? Pour cela, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dès que l'animateur vous propose de découvrir ce spectacle !