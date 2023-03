Gagnez vos places pour le spectacle Nellie Oleson allume les années 80 !

Durant la quasi-totalité des 205 épisodes de la série culte des années 70 et 80 la Petite Maison dans la prairie, Alison Arngrim a incarné le personnage de l'ado totalement détestable Nellie Oleson, antagoniste récurrente des enfants Ingalls.

Generique La petite maison dans la prairie HD

Si son personnage à l'écran était une véritable peste, ce n'est pas le cas d' Alison Arngrim , toujours très souriante et gentille pour répondre aux sollicitations de ses nombreux fans. Après un premier spectacle à succès qu'elle avait notamment donné à Guignicourt en 2014, Alison Arngrim revient pour un tout nouveau spectacle en 2023, dans la ville nouvelle de Villeneuve-sur-Aisne, à proximité immédiate de Guignicourt.

La Malle aux trésors de Nellie Oleson était avant tout un spectacle-hommage à la série : un beau moment de nostalgie et d'émotion, qui avait rencontré un franc succès dans la région. Son nouveau s'intitule Nellie Oleson allume les années 80.

Pour l'amour des 80's

Prenant légèrement de la distance avec son personnage, Alison Arngrim s'intéresse de manière plus globale aux années 80 et à leur folie ayant permis à la pop culture de connaître un véritable essor, notamment grâce à la télévision.

En compagnie de Patrick Loubatière, son ami de longue date, auteur, metteur en scène et comédien, Alison Arngrim assume un spectacle aussi drôle qu'étonnant, pendant lequel elle analyse avec sagacité et humour nos années 80 de son regard d'américaine : de Capitaine Flam à Alf en passant par la compagnie Créole et bien évidemment la famille Ingalls, tout va y passer !

Gagnez vos places !

Vous avez envie de passer une bonne soirée et de vous remémorer cette période de votre vie ? Ou, au contraire, vous n'avez pas connu les années 80 et souhaitez en découvrir certaines saveurs ? Le spectacle Nellie Oleson allume les années 80, sera joué ce samedi 25 mars à partir de 20h30 à Villeneuve-sur-Aisne , à la salle des fêtes de Guignicourt.

