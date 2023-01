Gagnez vos places pour le spectacle pour enfants Où va l'eau ?, au Carré Blanc de Tinqueux

Le spectacle pour tout-petits Où va l'eau ? aura lieu au Carré Blanc de Tinqueux , vendredi 13 janvier. À l'origine album jeunesse de l'auteure et illustratrice Jeanne Ashbé, Où va l'eau ? est devenu un formidable spectacle empreint de finesse et de poésie.

Grande habituée du festival Méli'môme organisé par Nova Villa, Jeanne Ashbé est auteure et illustratrice d'albums jeunesse très accessibles, qualitatifs et unanimement reconnus. Une exposition au Cellier intitulée Dans les yeux des bébés, ainsi qu'un documentaire intitulé Itinéraire d'artiste, itinéraire de vie, mettront d'ailleurs en avant, au printemps 2023, le travail de cette artiste.

La compagnie O' Navio Théâtre a donc adapté Où va l'eau ? pour permettre aux tout-petits (mais également aux plus grands !), d'en savoir plus sur l'eau, produit aussi indispensable que précieux : celle de la mare aux canards, celle que l'on boit, celle du pipi et même celle qui éclabousse !

Créée en 1996, O'Navio Théâtre propose ses créations et ses adaptations aux enfants, aux adolescents et aux adultes avec une exigence constante et la préoccupation de satisfaire l'imagination de tous. C'est donc la compagnie artistique parfaite pour représenter au mieux cette œuvre de Jeanne Ashbé.

Le spectacle Où va l'eau ?, ouvert à tous à partir d'un an, sera donc joué le vendredi13 janvier, dès 18h30 au Carré Blanc de Tinqueux.

En écoutant France Bleu Champagne-Ardenne, vous pourrez repartir avec vos places : il vous suffit de composer le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur le demande.

Un spectacle à hauteur d'enfant, qui fait la part belle aux chants, aux comptines et au talent d'une comédienne pétillante et drôle !