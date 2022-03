Gagnez vos places pour voir la pièce de théâtre Permis de sortir, au Royal Comedy Club, ce dimanche 27 mars !

Vous avez envie de rire et vous aimez le théâtre ? Alors vous serez ravis d'apprendre qu'un duo de professionnels rémois du théâtre se produira dans la pièce Permis de sortir, ce dimanche 27 mars, au Royal Comedy Club, et qu'on vous offre vos places à l'antenne, pour ce spectacle tordant et rythmé !

Le Royal Comedy Club est un endroit atypique au cœur de Reims qui est parvenu, en peu de temps, à proposer une programmation aussi éclectique que qualitative.

Et ça continue avec Permis de sortir, pièce de théâtre proposée par un duo d'artistes rémois et présentée ce dimanche 27 mars à partir de 16 heures.

Mais qu'est-ce que ça raconte, Permis de sortir ? C'est l'histoire de Jeanne, jeune femme moderne qui se retrouve accusée d'agression car elle a simplement agi en état de légitime défense lors d'une tentative de vol à l'arraché ! Elle se retrouve en cellule de dégrisement pour la nuit, en compagnie de Bruno, ivre malgré lui...

Le duo d'artistes rémois de la pièce Permis de sortir, à savoir Mélanie Belamy et Aloïs Menu Bernadet - © Comme un Art de scène

Entre vannes, quiproquos et twists aussi inattendus que drôles, l'aventure carcérale de ces deux-là marquera les esprits des spectateurs pendant longtemps, c'est certain !

Des artistes rémois

Les comédiens sont des habitués des œuvres de qualité. Et en plus, ils sont de la Cité des Sacres/

Mélanie Belamy, auteure du texte et interprète de Jeanne, a le sens du verbe et des dialogues ciselés. Formée au Conservatoire de Reims et spécialisée dans le théâtre, elle a fait sienne la qualité de ses pièces, via la compagnie Comme un Art de Scène, pour laquelle elle a déjà créé plusieurs spectacles. Enfin, depuis peu, elle s'est mise au doublage et nul doute que sa voix pétillante et son jeu plein de drôlerie devraient rapidement conquérir le cœur de nombreux directeurs artistiques.

Aloïs Menu Bernadet, lui, est un habitué de l'image. Ancien animateur de radio, l'homme est réalisateur et scénariste de plusieurs courts-métrages et de l'excellent moyen-métrage Frangins (dans lequel il tient également l'un des rôles principaux). Ces dernières années, il est apparu dans les Rivières pourpres face à Olivier Marchal et surtout dans De Gaulle, l'éclat et le secret, passionnante minisérie historique sur la Seconde Guerre mondiale dans le rôle secondaire d'un officie américain.

Comment assister à cette pièce ?

Permis de sortir, c'est donc ce dimanche 27 mars au Royal Comedy Club, à partir de 16 heures.

Des places sont à gagner en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne. Il vous suffit d'appeler au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès que vous entendez l'antenne que des places sont mises en jeu !

D'ailleurs, Nicolas Schmitt a reçu Mélanie Belamy en début de semaine, dans Circuit Bleu, Côté Culture.

Un tel spectacle, ça ne se loupe pas : une façon originale et très rigolote pour clore le week-end en beauté !