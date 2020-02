Gagnez vos places VIP pour M POKORA ce vendredi 28 février avec France Bleu Lorraine

Artiste désormais incontournable de la chanson française, M. Pokora est de retour sur scène avec un show spectaculaire entouré de ses musiciens et danseurs ! Il enflammera le Galaxie d'Amnéville vendredi 6 mars

Ecoutez France Bleu Lorraine ce vendredi 28 février entre 6h et 9h et remportez vos invitations VIP qui comprennent le parking VIP, le cocktail avant concert et après concert, la loge France Bleu Lorraine, tout ça pour deux personnes au Galaxie d'Amnéville

Le show à ne pas manquer...

Pyramide Tour le 6 mars Galaxie Amnéville

Habitué des gros shows, M. POKORA revient avec le Pyramide Tour, certainement le plus ambitieux de sa carrière.

Un concert qui affiche déjà complet... sauf pour votre radio en Moselle qui vous offre des places VIP ce vendredi 28 février.