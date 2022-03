Gagnez votre invitation pour 2 au Cabaret Le Voulez-Vous avec France Bleu Périgord

Gagnez un moment d'évasion et de rêve ! France Bleu Périgord vous offre une invitation pour deux personnes au cabaret Le Voulez-Vous à Périgueux. Vous serez installés en loge VIP. Un cadeau d'une valeur de 378€.

C. Mouton -Le Voulez-Vous Périgueux

France Bleu Périgord vous propose de gagner votre invitation pour aller au cabaret Le Voulez-Vous à Périgueux. Une invitation pour deux personnes. Pour profiter au mieux du spectacle, vous serez installés en très bonne place dans une confortable loge VIP.

Nouveau lieu de fête qui a ouvert ses portes en octobre 2021, le cabaret LE VOULEZ-VOUS à Périgueux vous offre le temps d'un repas et d'une revue un moment d'évasion. Des plumes, des paillettes et une ambiance glamour, les danseuses, acrobates, chanteurs et chanteuses vous offrirons un moment de rêve inoubliable.

En gagnant ce cadeau, à vous de choisir entre le déjeuner spectacle de la revue «CAPRICE» ou le diner spectacle de la comédie musicale «UTOPIA» .

CAPRICE : Envoûtant, intense, Caprice vous entraîne dans l’univers du Music-Hall où se succèdent la grâce, la fantaisie et le talent !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

UTOPIA : Aux confins d’un monde sans frontières où s’entremêlent réel, virtuel et imaginaire, Zoé se perd… Et ne distingue plus le rêve de la réalité !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vos papilles se souviendront aussi de ce moment. Vous dégusterez un menu concocté par Damien Réveiller, le chef de cuisine du renommé Château des Reynats. Avec son équipe, il sublime les saveurs périgourdines et les produits de notre région.

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord d'une valeur de 378 euros, chaque jour du lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2022, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Si vous avez le meilleur score du jour, vous gagnez notre mug France Bleu Périgord.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. Tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !