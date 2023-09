Gagnez votre soirée au Cirque Medrano à Clermont-Ferrand le 29 septembre

Le Cirque Medrano vous propose son nouveau spectacle "Mysterium, le Grimoire magique" du 29 septembre au 1er octobre à l'Espace Cristal, près du Ciné Dôme. France Bleu Pays d'Auvergne vous offre vos places pour la soirée du 29 septembre à 19h30. Pour participer, il suffit de s'inscrire en remplissant le formulaire au bas de cet article.

Un savant mélange de Cirque et de Magie

Des artistes venus des quatre coins du monde présentent des disciplines variées telles que la voltige, l’acrobatie, l’équilibre, la magie et les grandes illusions évidemment et bien d’autres surprises, sans oublier le clown présent pour vous guider dans cette destination onirique !

Le Grimoire Magique : une histoire extraordinaire, des artistes de talent, un spectacle inoubliable

Nous sommes en Écosse, le jeune Hector, lors d’une promenade en vélo, au détour d’un chemin, trouve un magnifique château en ruine. En pénétrant dans l’enceinte et plus précisément dans le donjon, il découvre un mystérieux livre. Curieux par nature il l’ouvre. A peine a t’il commencé à le lire qu’apparaissent des personnages mystérieux, artistes aux multiples talents, certains jonglent, d’autres marchent au plafond, certains se mettent même à voler. Il n’en croit pas ses yeux. Tout ce petit monde est-il réel ou surréaliste. Toutes ces formules feront elles de lui un véritable sorcier ?

Mysterium Le Grimoire Magique, le nouveau spectacle du Cirque Medrano - © 2023 Mysterium - Le Grimoire Magique. Circa Productions

Le Cirque Medrano sera présent à L'Espace Cristal du 29 septembre au 1er octobre. Horaires des représentations : vendredi 29 à 14h et 19h30, samedi 30 à 14h30, 17h et 19h30, dimanche 1er octobre à 10h45, 14h et 16h30. Vous pouvez réserver vos places sur la billetterie en ligne .