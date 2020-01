Gauthier Battoue parle de son rôle dans la pièce "Edmond"

Sochaux, France

Jeune premier prometteur du cinéma français (il sera à l'affiche du film "Do you do you St-Tropez" avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et Benoit Poelvoorde à la fin de l'année), Gauthier Battoue joue le rôle principal dans "Edmond", la pièce-événement d'Alexis Michalik (5 Molières). Cette pièce créée en 2016 est depuis jouée quasiment sans interruption au Théâtre du Palais-Royal à Paris. Elle a connu une adaptation au cinéma.

Gauthier Battoue joue le rôle principal de cette pièce (le rôle d'Edmond Rostand, qui termine en une nuit la pièce "Cyrano de Bergerac"). Il nous raconte comment s'est faite la rencontre entre lui et le rôle d'Edmond.

Alexis Michalik m'avait contacté dans un premier temps pour jouer le rôle de Léo Volni dans son film, mais je n'ai pas été pris.

Gauthier Battoue raconte sa rencontre avec le rôle d'Edmond Copier

Gauthier Battoue joue le rôle d'Edmond depuis un an et demi mais la fin est proche. Car après Sochaux, il ne lui reste que quelques représentations dans la peau d'Edmond Rostand. Un rôle qu'il va quitter avec un petit pincement au cœur.

On a beaucoup rigolé, on a eu des moments forts, des moments tristes, et du coup, c'est comme un famille, quoi...

Gauthier Battoue va bientôt quitter le rôle d'Edmond, non sans un petit pincement au cœur Copier

"Edmond" est la pièce qui a connu le plus de succès dans le théâtre français ces cinq dernières années (jouée sans interruption au Théâtre du Palais-Royal à Paris, 5 Molières, 1 film). Gauthier Battoue a sa petite idée sur les raisons de ce succès.

On a vraiment l'impression d’être devant un film où on n'arrête jamais de respirer...

Gauthier Battoue livre son analyse sur les raisons du succès d'Edmond Copier

Le film de Nicolas Benamou "Do you do you St-Tropez" sortira en décembre prochain. Vous y retrouverez Gauthier Battoue, qui est accessoirement la voix française de Zac Efron, d'Ezra Miller et aussi de Billy dans "Stranger Things" .