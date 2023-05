Gérémy Credeville, Olivier De Benoist et Mathieu Madenian à Collioure cet été 

Première nouveauté, jeudi 27 juillet, la grande scène sera partagée autour de Mathieu MADENIAN pour un gala d'ouverture unique où se succèderont Vérino, Cas pucine, Christine Berrou, Chicandier, Thomas VDB, Marc-Antoine Le Bret ou encore Topick et Az, la liste n'est pas exhaustive. Une émission spéciale sera réalisée depuis le F'estival de 16h à 19h pour vous en faire vivre les coulisses sur France Bleu Roussillon !

En ouverture avant ce show, comme l'an dernier, un Warm up avec Tristan Lucas, Myriam Baroukh, Alexandre Dimambro, Islem Sehili, Kostia et Alexandra Roth.

Le vendredi 28 juillet à 21h30, place à Olivier de BENOIST sur la grande scène ! Il se dit qu'à chaque fois qu'Olivier fait un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle ! Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme, c'est avec ses enfants qu'il a décidé de se fâcher !

Nouveauté encore cette année à 17h le vendredi 28, le Sud-Ouest Comedy Tour s'arrête à Collioure. Une idée simple : Une équipe d'humoristes menés par Alexis Le Rossignol sillonne la France à bord d'un bus aménagé et propose des représentations de stand up dans des fermes et villages. Le slogan : "Venez avec vos chaises de camping, on s'occupe du reste".

A 19h le vendredi, le Warm up mettra en scène Hassan de Monaco, Blandine Lehout, Sophie Loustalot et Lorenzo Mancini.

A 11h le samedi, c'est un spectacle pour enfants de Yogane, une magicienne attendue par son mari pour une grande soirée... A 18h30, c'est Oldelaf qui accompagné de son combo rock reprendra sur scène toutes ses chansons remplies d'humour qui ont fait date dans sa carrière !

Enfin à 21h30 samedi 29 juillet, "Enfin" avec Gérémy CREDEVILLE. Et si réussir, c'était échouer ? Derrière ce titre de livre de développement personnel se cache un spectacle jubilatoire au rythme effréné. Respirez avant de venir, vous n'aurez pas le temps pendant.

Beaucoup d'innovation pour cette nouvelle édition qui se déroulera square Caloni avec cette fois un clocher de Collioure sans échafaudage.