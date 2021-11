Gil Alma joue près de chez vous

A Valence d'Agen (82) ce vendredi 26 novembre 2021 et Balma (31) ce samedi 27 novembre, Gil et Ben proposent leur spectacle pour vous faire rire. Complicité à la ville comme à la scène, les deux comédiens s'arrêtent près de Toulouse. Gil Alma est l'invité de Circuit Bleu, Côté Culture.

Avec Benoît Joubert, rencontré il y a 12 ans sur un téléfilm de France 3, Gil Alma joue dans une pièce de théâtre aux portes de Toulouse, à l'auditorium de Balma : Gil et Ben. "Quand amour et humour ne font plus qu'un". César Wagner sur France 2, comédien aussi sur Disney+ début 2022, et autrefois l'un des chers voisins de TF1, Gil Alma se confie sur ses projets et ses liens avec Toulouse. Le rugbyman apprécie cette terre de rugby.

