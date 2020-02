Grâce, un prénom taillé sur mesure pour représenter Reims au concours Top Model Europe.

Reims, France

Dans le Top 3 des plus grands concours de modèles au monde.

Top Model Europe est considéré comme l’un des plus prestigieux concours pour modèles et mannequins en Europe avec plus de 25.000 candidatures ! Il s'adresse aux modèles et mannequins filles et garçons de 14 à 26 ans. Les lauréats accèdent au titre annuel de Top Model Europe.

Un prénom taillé sur mesure.

Grâce a 25 ans, elle est née à Brazzaville au Congo et à grandit à Reims depuis l'âge de 12 ans. Ses parents avaient peut-être pressentis son potentiel "top model" en choisissant ce prénom qu'elle porte comme un vêtement haute-couture. Mais la grâce elle la porte également en elle, avec bienveillance et altruisme. Elle est très engagée dans la vie associative, notamment le social et l'entraide avec entre autre l'association Deux Mains c'est Maintenant. Et pour couronner le tout ses parents lui ont choisi pour deuxième prénom Soleil !

De l'insertion professionnelle aux défilés

Conseillère en insertion professionnelle dans la Marne, Grâce navigue entre Chalons-en-Champagne et Vitry-Le-François chaque jour de la semaine. Et dès que son emploi du temps le lui permet, elle se rend aux séances photos et fait quelques contrats pour des défilés en Champagne Ardenne. projet de création d'une ligne de sous vêtements et maillots de bain elle recherche une créatrice pour l'accompagner dans cette aventure..

Sur scène elle défilera avec une tenue créée par la couturière Rémoise Eléna Viet .

Fière de porter l'image de Reims à Bruxelles.