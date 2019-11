Vivez un moment magique au Grand Cirque de Noël « Aladin et les 1001 Nuits » avec France Bleu Lorraine

Metz, France

Le Grand Cirque de Noël est devenu l’événement incontournable, un spectacle magique un moment inoubliable pour toute la famille qui émerveillera petits et grands lors des fêtes de fin d'année.

Plus de deux heures de spectacle « LIVE », où Animaux, Acrobates, Trapézistes, Jongleurs et Chanteurs vous emmènent dans un show époustouflant sous un magnifique chapiteau étincelant de mille lumières, Medrano demeure dans la plus pure tradition du cirque.

Les meilleurs artistes du moment, récompensés à de nombreuses reprises dans les festivals les plus prestigieux (Monte-Carlo, Pékin, Moscou…).

Soirée solidaire le vendredi 6 décembre à 20h30 :

France Bleu Lorraine s'associe au Secours Populaire, aux Restos du Cœur et à Emmaüs afin d'offrir 150 invitations pour cette soirée caritative le vendredi 6 décembre, afin que tous les enfants (et leurs parents) puissent vivre un moment de rêve.

Le Grand Cirque de Noël

Le spectacle "« Aladin et les 1001 nuits » offre des moments inédits, quand artistes et animaux investissent cette piste magique et mythique, vous ne pouvez qu’être séduits et subjugués.

La féerie du cirque se transmet de génération en génération, et c’est ainsi l’occasion de partager un vrai moment de bonheur en famille.

Infos pratiques :

Horaires des représentations:

Mercredi 4: 14h30 – 18h – 20h30 / Vendredi 6: 18h – 20h30 / Samedi 7: 14h– 17h - 20h/ Dimanche 8: 10h30 – 14h – 17h

Comment venir :

- En bus : METTIS B - Station P+R Foire Expo

- En voiture : Parking gratuit à proximité du chapiteau

Tarifs :

Tarifs Grand Cirque de Noël

Réservez vos places ici ou par téléphone au 07 69 20 58 75

