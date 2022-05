Happy hour, l'invité : Olelaf

Par ce qu'il faut bien tourner la page après plus de 10 ans d'existence, Oldelaf et Alain Berthier, viennent à Toulouse ce lundi 16 mai pour la dernière représentation du spectacle : la folle histoire de Michel Montana.

Oldelaf : La folle histoire de Michel Montana dans l'happy hour sur France Bleu Occitanie Copier

Michel Montana est un chanteur français né en 1946 de mère française mais rasée et de père stérile. Véritable miraculé de la Nature, il viendra sur le tard à la chanson où il se révèle être un être à part. Enfin, vraiment à part, les autres chanteurs ne l'acceptent pas.

Il va côtoyer l'apogée des années 70, le monde des Sardou, Cloclo, Fugain, et va même être à l'origine de plusieurs chansons cultes sans pourtant jamais embrasser le succès escompté. Le duo nous entraîne dans un univers qu'est le leur afin de se remémorer la belle et grande carrière de cet artiste méconnu

Oldelaf et Alain Berthier, les deux seuls membres du FCMM (Fan Club Michel Montana) évoquent avec tendresse et passion les plus belles heures de ce génie méconnu au travers d'un colloque festif et poignant.

Rendez-vous à la comédie de Toulouse la dernière représentation de ce spectacle ce lundi 16 mai 2022 à 20h.