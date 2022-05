Happy hour, l'invitée : Léa Calu

Ce week-end des 20, 21 et 22 mai 2022 se déroule dans le Tarn, la deuxième édition du Festival Internation de Proximité, le FIP de Rabastens. Nous découvrons avec l'organisatrice et la programmatrice ce rendez-vous.

Créé en 2020 par Nicanor de Elia, Luz Fernandez, Léa Calu et Charlotte Müller, le FIP est d’abord porté par le Chalumeau, bureau de production basé à Toulouse. Ils organisent une première édition en mai 2021, à la veille de la réouverture des théâtres. Grand succès, en partenariat avec la Verrière, la Fourmilière et le domaine In Ventis.

En septembre 2021, l’association Dans les Parages est créée pour le festival, implantée à Rabastens. Elle annonce la venue d’une prochaine édition, prévue les 20, 21 et 22 mai 2022 avec encore plus de partenaires locaux.

Nous avons demandé à notre invitée Lea Calu de nous présenter ce festival.

Les spectacles sont pour l'ensemble payants sauf ceux sur l'espace public. Vous pouvez réserver vos place en ligne sur le site internet du festival.