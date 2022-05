Happy hour, les invités : Anne-Sophie Delahaye et Denis Rey

La Compagnie Cléante revient en 2022 avec cette pièce de théâtre monumentale jouée de façon magistrale. Des acteurs hallucinants et des dialogues croustillants. Que dire de plus sur ce chef d’œuvre ? On a posé les questions à Anne-Sophie Delahaye, directrice et Denis Rey, comédien.