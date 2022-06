Du 15 au 19 juin 2022 se déroule la 2em édition du festival "La Toulousaine de cirque et de rue" sur le site de la Grainerie à Balma. Louise Tardiff et Yaïro nous présentent cette manifestation qui mélange les genres.

Happy hour, les invités : Yaïro et Louise Tardiff

Louise Tardiff du collectif La Toulousaine de Cirque et de rue

Logo La Toulousaine de Cirque - La Toulousaine de Cirque

Chaque année, plusieurs compagnies se saisissent du collectif afin d’organiser son regroupement sur un ou plusieurs festivals.

En 2022, la Toulousaine de cirque serra présente à Toulouse et Aurillac !

Rendez-vous du 15 au 19 Juin à Toulouse (Balma) à la Grainerie. Et, à Aurillac du 17 au 20 Août.

Nous vous attendons avec des spectacles de cirque, de théâtre de rue, de la musique, de l’humour et de l’amour pour tous les âges !

Retrouvez le programme sur le site internet du collectif.