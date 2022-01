Les organisateurs de la tamborrada d'Hendaye jettent l'éponge à cause de la pandémie et réfléchissent à un format réduit dans lequel il rendront hommage à Txema Egiguren décédé en mars dernier. Entouré de ses nombreux amis, l'homme avait lancé la tamborrada à Hendaye il y a quelques années.

Hendaye annule sa traditionnelle tamborrada à cause du Covid-19

L´édition 2022 de la tamborrada d'Hendaye n'aura pas lieu à cause du Covid.19l Les organisateurs préfèrent éviter une manifestation qui chaque année regroupe des milliers de personnes.

À la place du traditionnel défilé, le 29 janvier dans l'après midi quelques hendayais se retrouveront dans un format reduit et profiteront de l'occasion pour rendre hommage à Txema Egiguren. L'emblématique organisateur de l'évènement est décédé l'hiver dernier.

Le Covid-19 continue de se propager au Pays Basque

Les indicateurs sanitaires continuent de grimper dans les Pyrénées Atlantiques avec un taux d'incidence de 1 279 pour 100 000 habitants. À Bayonne, l'hôpital reste sous tension et s'organise à nouveau pour faire face à la pandémie. Le service de réanimation a ainsi augmenté de 15 à 24 le nombre de ses lits pour accueillir plus de patients. 14 lits sont dédiés au coronavirus et 13 sont déjà occupés.