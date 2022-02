Idées sorties à Toulouse ce week-end

La Halle aux Grains de Toulouse accueille un concert caritatif à 20h. Il est organisé par les Amis de l'Oncopole. Objectif : Récolter des fonds au profit des malades du cancer et de leurs aidants. L'occasion aussi pour les néophytes de découvrir le génie du compositeur français Camille Saint-Saëns, dont on vient de célébrer le centenaire de la disparition. Théâtre dans Toulouse aussi avec Christelle Chollet, invitée de France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu Côté Culture à 9h00.

Pour son nouveau spectacle « reconditionnée », retrouvez une Christelle Chollet que vous n’avez jamais vu. Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de stand Up et de tubes revisités à la sauce Chollet. Sketches, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. Ce jeudi et ce vendredi 18/02, elle est aux 3T de Toulouse. C'est son 6ème show.

Et aussi dans les boîtes de nuit...

Les soirées étudiantes reviennent le jeudi soir à Toulouse. Entrée gratuite ce soir à l'Etoile Club, avenue d'Atlanta avec DJ Iroz. Près de Gabriel Péri, outre l'Ibar et le Purple, le Nimp' propose une soirée Urban Sound ce jeudi soir avec DJ Mikeomix. Le Balthazar ouvre ce jeudi soir rue Bayard. Vendredi 18/02 à l'Arena, le psycho circus est annoncé à 23h, du côté de Sesquières. A l'Esméralda c'est gratuit pour les filles ce vendredi avec soirée Reggaeton. Le Planète Rock vous attend chemin de Lanusse. A Muret le Wall Club reprend avec un showcase exceptionnel ce vendredi. Samedi 19/02, le Coup d'Etat vous accueille allée de Brienne avec le DJ Greg Bryon. A Balma rendez-vous à l'Oclub. Dans Toulouse, on pense au Zapata, à l'Opium Club ou encore le GBoy et le Limelight.