Ile-de-France : de nombreux feux d'artifice annulés ou reportés à cause de la pluie

De nombreux feux d'artifice et bals populaires sont annulés à cause de la pluie, ce lundi 13 juillet au soir

Des dizaines de villes franciliennes ont dû annuler les bals populaires et feux d'artifice prévus ce mardi soir, en raison de la pluie. C'est le cas notamment à Alfortville (Val de Marne) à Yerres, Gif sur Yvette et Montgeron (Essonne), à Fontainebleau (Seine et Marne), à Bobigny et à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Des feux d'artifice reportés à ce mercredi soir

Les feux d'artice de Saint-Denis et de Boulogne-Billancourt(Hauts-de-Seine) sont reportés à ce mercredi soir. Celui de Villeparisis (Seine-et-Marne) est reporté au 17 juillet. Drancy (Seine-Saint-Denis), Levallois (Hauts-de-Seine) et Asnières (Hauts-de-Seine) ont dû le reporter à la rentrée, faute d'artificier disponible ce mercredi soir.

Les festivités sont maintenues à Epinay-sur-Seine (Val d'Oise), avec un bal et un feu d'artifice à 23 h sur les berges de Seine.

A Paris, le feu d'artifice maintenu ce mercredi

Pour le retour des célébrations du 14 juillet, la mairie de Paris a vu les choses en grand. Un "before show" de DJ sets de 45 minutes est organisé par la radio FIP à partir de 19h30 sur les pelouses du Champ-de-Mars. L'édition 2021 de la fête nationale marque également le retour du concert de l'Orchestre National de France, de la Maîtrise et du Chœur de Radio France. Ce "Concert de Paris" aura lieu à partir de 21h15

Les conditions d'accès au Champ-de-Mars restent toutefois strictes puisqu'en plus du pass sanitaire, le port du masque sera obligatoire. Il y aura également une jauge de 15 000 personnes