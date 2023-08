Illuminations d'un nouveau genre : des drones dessinent des citrons dans le ciel de Menton

A partir de 22h30 ce soir, plusieurs centaines de drones illumineront le ciel de Menton.

Le succès de ces "feux d'artifice d'un nouveau genre" lors de la Fête du Citron en février dernier a décidé la ville de Menton à faire de nouveau appel aux drones lumineux pour embellir les nuits cet été.

Plus modernes que des feux d'artifice

Sans pollution et sans risque incendie, ces engins lumineux permettent d'animer des silhouettes de 90 mètres de haut dans un ballet fluide et d'une précision inégalée. Plus minutieux que les spectacles de pyrotechnie : on verra une représentation d'un dessin de salamandre de Jean Cocteau et des citrons bien sûr !

L'Office de tourisme de la ville précise néanmoins que les drones ne remplaceront pas les feux d'artifice qui restent maintenus pour le 15 août. c'est juste une nouvelle forme d'émerveillement.