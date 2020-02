INTERVIEW - Aller voir Messmer, pour le fascinateur, "c'est comme aller à Euro Disney".

"Hypersensoriel", c'est le nom du nouveau spectacle de Messmer. Un show qui fait étape ce vendredi 14 février à l'Axone de Montbéliard. L'occasion pour Bertrand Fissot de recevoir le Fascinateur dans France Bleu Matin. Réécoutez son interview

C'est déjà la deuxième fois que Messmer vient nous présenter "Hypersensoriel" en Franche-Comté. Un nouveau show qui rencontre, à chaque fois, un vrai succès. Il nous en explique les raisons.

Dans ce spectacle, Messmer fait appel à nos 5 sens et nous promet même d'en découvrir un sixième... Mais lequel ? Nous n'en serons pas plus. Le fascinateur nous indique juste que nous le découvrirons à la fin du show.

Pour cette nouvelle création également, le québécois a repoussé ses limites et a décidé d'y incorporer des nouvelles technologies et notamment la réalité virtuelle. Découvrez de quoi il est question.

Pour Messmer, nous sommes tous sujet à l'hypnose. Nous avons cela en nous, et nous pouvons même nous "auto-hypnotiser". Ce qui serait bénéfique pour notre bien-être.

Il nous explique également pourquoi il a décidé de se lancer dans des spectacles d'hypnose et comment il a réussi à le démocratiser.

J'ai fait avancer la cause de l'hypnose. Maintenant, c'est devenu de plus en plus populaire. On voit que les médecins se forment à l'hypnose car le public veut se faire soigner de façon plus naturelle.