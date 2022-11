INVITATION Soirée "Tchotte Françoise in spectacle" à Amiens

Les auditeurs de France Bleu Picardie la connaissent bien. Françoise Desmaret, dite Tchotte Françoise, est la voix picarde de la radio. Animatrice de l'émission T'es d'min coin , elle tient aussi la chronique La minute picarde de Françoise Desmaret .

ⓘ Publicité

Enseignante retraitée, Françoise est aussi une conteuse extraordinaire. Elle organise régulièrement des repas animés en Picard avec son association Tchot souper et elle se produit aussi sur scène pour le plus grand plaisir des picards.

Jeudi 15 décembre à 19h, France Bleu Picardie organise une soirée exclusive pour ses auditeurs au théâtre Chés Cabotans d'Amiens. Les heureux invités assisteront à Tchotte Françoise in spectacle, un one woman show mêlant humour et culture picarde. Ils auront la chance de rencontrer Françoise à la fin de la représentation et d'échanger avec elle autour d'un verre de l'amitié et d'un morceau de gâteau battu.

Participez à la soirée Tchotte François in spectacle

Attention : c'est une soirée sur invitation. Pour gagner votre invitation pour deux personnes, inscrivez-vous dès maintenant sur le formulaire ci-dessous.