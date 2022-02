Jarry, plaqué à Toulouse, se souvient

Souvenir de rugby dans la ville rose avec le Stade Toulousain. Jarry est notre invité avant son spectacle du 01/03 au Zénith de Toulouse. Son spectacle est une promesse de 2 heures de détente et de rire. Il nous parle aussi de ses projets de séries et d'émissions télé.

Mardi 1er Mars 2022, Jarry est sur la scène du Zénith de Toulouse. Portrait Chinois dans Circuit Bleu, Côté Culture sur France Bleu Occitanie.

Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre… Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à tout épreuve… mais pas que... Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme lors d’une soirée entre amis ! 1H30 d'aventure humaine, de tête à tête, où chaque représentation sera unique : un véritable moment de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé. De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec JARRY. Pour votre santé, (mangez au moins cinq fruits et légumes par jour) allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !