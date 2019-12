JEU WEB - Gagnez vos places pour le spectacle Boléro au Zénith de Pau

Pau, France

Le spectacle Boléro, Hommage à Maurice Ravel est une création inédite avec chorégraphie, mise en scène et décors imaginés par l’Opéra National de Russie. Le Boléro de Maurice Ravel a depuis toujours conquis le grand public et se classe parmi les œuvres les plus interprétées dans le monde entier. C’est notamment Maurice Béjart qui, en 1961, qui monte le ballet « Boléro », qui devient l'une de ses chorégraphies les plus emblématiques. Pièce phare de l’histoire de la musique et de la danse, phénomène musical encore aujourd’hui, le Boléro de Maurice Ravel est l’une des œuvres françaises les plus reconnues au monde. Vivez un moment d’émotion rare au Zénith de Pau, jeudi 5 novembre à à 20h !

