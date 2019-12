JEU WEB - Gagnez vos places pour la comédie Encore un instant avec Michèle Laroque à Biarritz

Biarritz, France

France Bleu Béarn vous invite pour aller voir la comédie "Encore un instant" avec Michèle Laroque et François Berléand, à la Gare du Midi de Biarritz, samedi 7 décembre à 20h30. Inscrivez-vous ici pour gagnez vos places de théâtre.

L'histoire de la pièce

En amour, il y a des miracles qu’on ne peut expliquer. Après trente ans de mariage, Suzanne, jouée par Michèle Laroque et Julien, joué par François Berléand, sont toujours fous amoureux l’un de l’autre. Suzanne est une actrice adorée du public, au théâtre et au cinéma. Ce couple complice et heureux sait écarter les doux dingues qui veulent tous un moment avec la star. .Simon, jeune locataire est totalement fou amoureux de l'actrice. Elle hésite à jouer dans une nouvelle pièce, spécialement écrite pour elle. L’auteur met la pression sur Suzanne pour avoir une réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne …

